«دردور من أسطنبول»: اجلدوا «منظومة حفتر الفاشلة» حتى يتحول صراخهم إلى استسلام

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، أن من وصفه بـ «المهزوم» يتحرك “كثيرا هنا وهناك لإيهام الخصم بأنه حي يرزق، هذا ما يحصل لمنظومة حفتر الفاشلة”، مستطردًا “فاجلدوهم حتى يتحول صراخهم إلى استسلام!” على حد قوله.

وادعى «دردور» المقيم في “اسطنبول” والمعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا، على حسابه بـ«فيسبوك»، أن وصفهم بـ “اسطبل إعلام الكرامة” يحتفلون بمنفذ يخرجهم من بين ركام ما وصفه بـ “هزائم حفتر”، مشيرًا إلى أنهم “بهذا صاغوا من هزائمهم نصرا تكتيكيا، وألهوا دهماءهم بأساطير ادلب!” على حد زعمه.

ودرج المدعو فرج دردور، على استخدام ألفاظا نابية في مهاجمة كل من يؤيد القوات المسلحة العربية الليبية، وحربها على الإرهاب، وهو الأمر الذي يتنافى مع الصورة التي يحاول الظهور بها كشخص أكاديمي من المفترض أن يفكر قبل أن يلفظ بعبارات لا تليق بشخص جاهل وغير متعلم.

وكان «دردور»، قد صرح في وقت سابق في حوار لقناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، أنه فخور بتحالف الوفاق مع تركيا معتبرًا أن ذلك الأمر “قلب كثيرا من الموازين” على حد زعمه.