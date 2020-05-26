الكويتي «الدويلة»: أرجو من «أهل ليبيا» قراءة سورة الأنفال وانتظار «الوعد القريب»

طلب العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، من كل أهل ليبيا قراءة اليوم بعد صلاة العصر سورة الأنفال، مبشرهم بما أسماه «الفتح المبين» و«الوعد القريب».

وقال الإخواني الكويتي، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جيش القادسية بقراءة الأنفال بعد صلاة العصر استعدادا لأكبر معركة هزمت فيها جيوش المسلمين الفرس، فأقرأوا الانفال واستبشروا بـ«الفتح المبين» والوعد قريب إن شاء الله والله أكبر ولله الحمد”.

وأضاف “بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات اللهم اجعلنا هداة مهديين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصر من الله وفتح قريب يا أهل ليبيا وأحرار العرب”.

وواصل دس أنفه في ليبيا، قائلا: “أرجو من الأخوة الليبيين أن يطولوا بالهم شوي شوي ويقولوا لـ«حفتر» آخر رمق لجيشك سيكون يوم الخميس ولن يبقى جدار لم «يتطربق» على رأسك ورأس «المغرر بهم» من جيشك ويستثنى من ذلك بني وليد لوجود العقلاء فيها والله يحفظ الأبرياء”.

وتابع الإخواني «الدويلة» “أعلنت «قيادة جيش حكومة الوفاق الليبية» مهلة تنتهي مساء يوم الأربعاء لجميع قوات المرتزقة للانسحاب جنوبا من ترهونة وبني وليد وفرضت حظر على أي تحركات باتجاه الشمال وبعدها سيكون الامر ما يرونه ويصطلونه من جحيم «بركان الغضب» والله أكبر ولله الحمد”.

واستطرد “يتساءل البعض عن سبب نزول طائرات صغيرة من طراز انتينوف 24 في مطار بن وليد ولماذا لا تنزل طائرات كبيرة والجواب مطار بن وليد مطار محلي غير مجهز لنزول الطائرات الكبيرة وقدرته محدودة ونزول 15 طائرة فيه خلال اليومين الماضيين هي ثلاث طائرات تنقل «المرتزقة الروس» للجفرة وترجع لبني وليد”، بحسب زعمه.

وادعى أن الإيرانيين قاموا بدعم «حفتر» بالسلاح والرجال من «كلابهم» في سوريا، متابعا “فسبحان من جمع «الروس والإيرانيين» و«السلفيين المداخلة والجنجويد» مع «حفتر» ضد أحرار ليبيا وأبطال تركيا وصدق الله تعالى «ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» ولا يزال لـ«حفتر قبول في القصيم»”، وفقا لوصفه.