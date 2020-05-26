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الكويتي «الدويلة»: أرجو من «أهل ليبيا» قراءة سورة الأنفال وانتظار «الوعد القريب»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طلب العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، من كل أهل ليبيا قراءة اليوم بعد صلاة العصر سورة الأنفال، مبشرهم بما أسماه «الفتح المبين» و«الوعد القريب».

وقال الإخواني الكويتي، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جيش القادسية بقراءة الأنفال بعد صلاة العصر استعدادا لأكبر معركة هزمت فيها جيوش المسلمين الفرس، فأقرأوا الانفال واستبشروا بـ«الفتح المبين» والوعد قريب إن شاء الله والله أكبر ولله الحمد”.

وأضاف “بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات اللهم اجعلنا هداة مهديين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصر من الله وفتح قريب يا أهل ليبيا وأحرار العرب”.

وواصل دس أنفه في ليبيا، قائلا: “أرجو من الأخوة الليبيين أن يطولوا بالهم شوي شوي ويقولوا لـ«حفتر» آخر رمق لجيشك سيكون يوم الخميس ولن يبقى جدار لم «يتطربق» على رأسك ورأس «المغرر بهم» من جيشك ويستثنى من ذلك بني وليد لوجود العقلاء فيها والله يحفظ الأبرياء”.

وتابع الإخواني «الدويلة» “أعلنت «قيادة جيش حكومة الوفاق الليبية» مهلة تنتهي مساء يوم الأربعاء لجميع قوات المرتزقة للانسحاب جنوبا من ترهونة وبني وليد وفرضت حظر على أي تحركات باتجاه الشمال وبعدها سيكون الامر ما يرونه ويصطلونه من جحيم «بركان الغضب» والله أكبر ولله الحمد”.

واستطرد “يتساءل البعض عن سبب نزول طائرات صغيرة من طراز انتينوف 24 في مطار بن وليد ولماذا لا تنزل طائرات كبيرة والجواب مطار بن وليد مطار محلي غير مجهز لنزول الطائرات الكبيرة وقدرته محدودة ونزول 15 طائرة فيه خلال اليومين الماضيين هي ثلاث طائرات تنقل «المرتزقة الروس» للجفرة وترجع لبني وليد”، بحسب زعمه.

وادعى أن الإيرانيين قاموا بدعم «حفتر» بالسلاح والرجال من «كلابهم» في سوريا، متابعا “فسبحان من جمع «الروس والإيرانيين» و«السلفيين المداخلة والجنجويد» مع «حفتر» ضد أحرار ليبيا وأبطال تركيا وصدق الله تعالى «ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» ولا يزال لـ«حفتر قبول في القصيم»”، وفقا لوصفه.

الوسوم

الإخوان الجيش العربي الليبي المشير خليفة حفتر ليبيا مليشيات السراج ناصر الدويلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اخوانى حقير من شر ما خلق منافق عليه ان يقرأ صفات المنافقين فى القرآن ليعرف انها تنطبق علي الاخوان لهذا استقال نائب رئيس حركة النهضة الشيخ عبدالفتاح مورو هداه الله الى الحق واعتزل فكر الاخوان واعلن ان سيعيش مواطن بسيط يعيش من مال حلال تحية للشيخ عبدالفتاح مورو واللعنة على هذا الخائن الكويتى المنافق الغبى
    قال تعالى :-

    ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الحشر: 11].

    فهُم إخوة لهم، يَدينون لهم بالطَّاعة والمحبَّة والولاء، يجمعهم همٌّ واحد، وهو الكيد لدين الله، والعمل على صدِّ المؤمنين عن دينِهم؛ فلِذا يُذِيعون أسْرار المؤمنين لهم، يوصِّلون لهم ما يَجري في بلاد المسلمين، وما يدور في منتدياتِهم، وما يكتب ويُبَثُّ في إعلامهم، وما يتلقَّونه في مدارسهم، وما تحتويه مقرَّراتُهم الدراسيَّة، فالمنافقون عينٌ على المسلمين، وشوكة في حلوقهم.

    ومن صفاتِهم: أنَّهم يسعَون لتوفير الغِطاء الشَّرعي لأعمالِهم، فلمَّا كانوا مُظْهِرين الإيمان مبطنين النِّفاق، فإنَّهم يُحاولون بشتَّى الطُّرق – عن طريق الكذِب والخداع – ألاَّ يظهر منْهم للنَّاس ما يدلُّ على نفاقِهم؛ فلِذا يسعون أن يصبغوا أعمالَهم بالشَّرع، ويُلْبِسونَها لبوس الدِّين، ففي كلِّ أمر يطرحونه يقدِّمون بين يدَي ذلك، بشرط ألاَّ يتعارض مع الدين، ثم هم بعدُ ينسفون ذلك كلَّه بحجَّة أنَّ هذا الذي يعارضه ليس من الدِّين بل هو من العادات، أو أنَّ المسألة خلافيَّة، فلا تلزموننا برأْي واحد، فلنختر من الأقوال ما نعتقِد أنَّه الحقُّ، والحقُّ الَّذي يدَّعونه ما يحقِّق أغراضهم ومآرِبَهم.

    فالجهاد في سبيل الله من أشقِّ الأعمال على النُّفوس؛ ففيه فوات النفس ومفارقة المألوف، فلمَّا دعا النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – المؤمنين إلى الجهاد، قال لأحد الكفَّار المتسربِلِين بسربال النِّفاق، وهو الجَدُّ بن قيس: ((يا جدُّ، هل لك في جِلاد بني الأصفر؟))، فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتنِّي؟ فوالله لقد عرف قوْمِي أنَّه ما من رجُلٍ بأشدَّ عجبًا بالنِّساء مني، وإنِّي أخْشى إن رأيتُ نساء بني الأصْفر ألاَّ أصبر، فأعرض عنْه رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وقال: ((لقد أذِنْتُ لك)).

    فأظهر الورع والعفَّة، والخشية من الوُقوع في الفاحشة؛ لكنَّ اللهَ لهم بالمِرْصاد، يكشف زَيْفَ ادِّعائِهم ويهتك ستْرَهم؛ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: 49].

    ومن صفاتِهم: الأمرُ بالمنكر والنَّهي عن المعروف؛ ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: 67]، فأقوال المنافقين وأفعالُهم ضد كلِّ خيرٍ ومع كلِّ شر، فتجِدُهم نصبوا أنفسهم حربًا على المعْروف وأهلِه، أوصياءَ على المنكر وأهلِه، لا يروْن بابًا من أبْواب الخير إلا سعَوْا في صدِّ النَّاس عنْه، وتنفيرِهم منه، هذه هي طبيعتهم؛ ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: 7]، ﴿ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ [التوبة: 81]، {وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ﴾ [الأحزاب: 13].

    هم مفتتِحو باب كلِّ رذيلةٍ، داعون إليْها، دعاة على أبواب جهنَّم، مَن أجابَهم قذفوه فيها فاصطلى بنارِها في الدُّنيا قبل الآخرة؛ ففي حديث حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ: قُلْتُ: يا رسول الله، فهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قالَ: ((نعَمْ، دُعَاةٌ على أبْوابِ جَهَنَّمَ، منْ أجابَهُمْ إليْها قَذَفُوهُ فِيها))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لنا، قَالَ: ((هُم مِنْ جِلْدَتِنا ويَتَكَلَّمُونَ بِألْسِنَتِنا))، قُلْتُ: فما تَأْمُرُني إنْ أدْرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: ((تَلْزَمُ جَمَاعةَ المُسْلِمينَ وإمَامَهُم))، قُلْتُ: فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَماعَةٌ وَلا إمامٌ؟ قَالَ: ((فاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّها، ولَوْ أنْ تَعَضَّ بِأصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَك المَوْتُ وأنْتَ على ذَلِكَ))؛ رواه البخاري ومسلم.

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  • الم يقرأها من قبل مرشد عام الاخوان فى مصر قبل ان يدخل السجن فى ملابس النسوان الم يقرأها الطرطور محمد مرسى قبل ان يتم عزله وسجنه ودفنه فليست العبرة بقراءة القرآن الكريم بل بالعمل به والا يصبح مثلك مثل الحمار يحمل اسفارا اما من عملوا بالقرآن الكريم فنصرهم الله نصرا عزيزا على الخوارج شر خلق الله فى مصر والسودان وفى ليبيا فى بنغازى ودرنة والهلال النفطى والجنوب وسرت ومحاور طرابلس وغيرها فلو كانت قراءة المنافقين امثالك للقرأن تنقذهم فكيف تكون انت وامثالك من مشايخ الاخوان اول من تسعر بهم النار كما فى الحديث الشريف :-
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

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  • ارأيت ياحمار قارئ للقرآن من اول من يسعر بهم النار وامرأة داعرة سقت كلب فغفر الله ودخلت الجنة
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وآله وسلم – قَالَ: «غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ؛ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ».

    (رواه البخاري. ولفظ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنْ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا»(رواه مسلم).

    الْبَغِيّ: الزَّانِيَة، وَالْبِغَاء هُوَ الزِّنَا. رَكِيٍّ: ِبِئْرٍ. يُطِيفُ بِبِئْرٍ: يَدُور حَوْلهَا.

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  • اخوانى متخلف عقليا لان الشعب الليبى وقبائله يدعمون الجيش الوطنى ولو اخذوا بنصيحتك فسينصر الله الجيش الوطنى على الاتراك والمرتزقة السوريين ولانك غبى جدا كان يجب ان توجه نصيحتك للاتراك ومرتزقة سوريا ولكن المشكلة انهم انجاس ولايقرأون القرآن كل مايهمهم طلب نسوان فى خيام النكاح كما سمعنا فى المكالمة المسربة يريد ابكار من الزنتان واضح انه غير راضى عن مستوى ارامل مصراته مستهلكين من كثرة الجهاد فى الخيام !!!

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