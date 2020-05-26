مصدر عسكري: الجيش يستعد للهجوم على مصراتة

قال مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، إن القوات المسلحة تستعد لشن هجوم واسع على مدينة مصراتة.

وبحسب وكالة سبوتنيك أكد المصدر أن “الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية على مدينة مصراتة خلال اليومين القادمين”. وأشار المصدر إلى أن “قيادات الجيش الوطني الليبي بالقيادة العامة تستعد لترتيب الهجوم على المدينة من أجل القضاء على الميليشيات المسلحة وجماعات تنتمي للإخوان المسلمين، التي تسيطر على المدينة وتأخذ منها مقراً لها لاستقبال الدعم التركي من خلال المطار والموانئ الموجودة بمدينة مصراتة”.

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