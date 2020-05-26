داخلية الوفاق ترصد مدى التزام المواطنين بحظر التجول في طرابلس

قام رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، المقدم الدكتور “حمد أبوعبدالله، رفقة فريق إعلامي, بجولة إعلامية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها, لتوثيق الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة الأمنية في تنفيذ حظر التجول الكلي طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وتهدف الجولة، لرصد مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجول الذي أقره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, وتوثيق الجهود التي تبذل من قبل رجال الشرطة والأمن في تنفيذه, للحفاظ على أمن وصحة المواطنين.

وتأتي الجولة الإعلامية، بناء على تعليمات رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية.

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