دعوة روسية إيطالية لوقف القتال في ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آخر الأوضاع الميدانية والسياسية في ليبيا مع السفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشيانو.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية ان الطرفان اتفقا على أهمية أهمية الاتصالات مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا من أجل وقف إطلاق النار وإقامة عملية سياسية شاملة.

وفي ذات السياق أصدرت الخارجية الروسية بياناً جددت فيه تأكيدها على ضرورة استمرار الاتصالات بين موسكو وروما مع مختلف الأطراف السياسية في ليبيا لوقف التصعيد العسكري وإيجاد صيغة مناسبة للحل في ليبيا.

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