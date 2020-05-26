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دعوة روسية إيطالية لوقف القتال في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آخر الأوضاع الميدانية والسياسية في ليبيا مع السفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشيانو.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية ان الطرفان اتفقا على أهمية أهمية الاتصالات مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا من أجل وقف إطلاق النار وإقامة عملية سياسية شاملة.

وفي ذات السياق أصدرت الخارجية الروسية بياناً جددت فيه تأكيدها على ضرورة استمرار الاتصالات بين موسكو وروما مع مختلف الأطراف السياسية في ليبيا لوقف التصعيد العسكري وإيجاد صيغة مناسبة للحل في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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