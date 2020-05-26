العقوري يبحث الأزمة الليبية مع نائب تشادي

كانت آخر مستجدات الوضع السياسي والميداني في ليبيا محور اتصال هاتفي بين رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وعضو البرلمان التشادي وعضو لجنة الصداقة الليبية التشادية زكريا محمد صالح.

وذكر مكتب الإعلام بمجلس النواب أن العقوري وصالح ناقشا عددا من القضايا و الموضوعات التي تهم البلدين، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام بمجلس النواب، فقد عبر العقوري خلال الاتصال عن رغبته في ترتيب زيارة لجمهورية تشاد في أقرب فرصة ممكنة.

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