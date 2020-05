البرلمان التونسي يحقق مع الغنوشي لتدخله فى الشأن الليبي أول يونيو المقبل

أعلن البرلمان التونسي، الإثنين، أنه سيتم عقد جلسة لمساءلة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي حول مواقفه السياسية من الملف الليبي وتجاوز صلاحياته فى الثالث من يونيو المقبل.

ومن جانبه قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية التونسي رياض الصيداوي، إن تونس دخلت في صراع الرئاسات، وأن تصريحات الغنوشي فيما يخص ليبيا تعتبر تدخلا فى شؤونها و اعتداء على الدستور.

وأوضح الصيداوي في تصريحات صحفية أن الغنوشي يريد لعب دور سياسي أكبر من حجمه كرئيس لحركة النهضة، وكرئيس للبرلمان.

وكان رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، هنأ رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بالسيطرة على قاعدة عقبه بن نافع “الوطيّة” ، وهو ما رأى فيه برلمانيون تونسيون ومراقبون تدخلا في صلاحيات رئاسة الجمهورية.

مما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، للرد عليه، مؤكدا على أن الدولة التونسية واحدة، ولها رئيس واحد، محذراً من اعتكاف الكثيرين لترتيب الأوضاع وتحقيق ما يراودهم من أضغاث الأحلام.

