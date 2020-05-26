«التكبالي» يكشف تفاصيل «الفخ» المنصوب لمليشيات طرابلس

تمنى عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن تعي مليشيات طرابلس جيدًا حقيقة «الشرك المنصوب» لها.

وأكد «التكبالي» في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الأمل في أن تعي ميليشيات طرابلس الشرك المنصوب: تجريد بعضها من سلاحها الثقيل, طغيان الإنكشارية, وتنمر السوريين”، مستطردًا “امنعو ضياع طرابلس”.

وكان «التكبالي» قد حذر في وقت سابق مما يحدث في طرابلس، موضحًا أنه نفس أسلوب تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي، وأن تاريخهم معروف منذ زمن طويل، مؤكدًا أن “الجيش” لا يلغم منازل المدنيين، مُتابعًا: “ما يحدث الآن في طرابلس هو نفس أسلوب داعش في بنغازي”.

وأردف عضو مجلس نواب، أن “الجيش” أعلن الانسحاب، والميليشيات تريد إبعاد الأهالي لسرقة منازلهم وإلصاق التهمة بـ”الجيش”، مُختتمًا: “هذه المرة اختاروا ابن ضحية طرابلسية معروفة للمداراة عن فضيحة الفتاة المخطوفة، تاريخهم معروف”.