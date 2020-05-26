تشاد: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

أكدت تشاد رفضها للتدخلات الخارجية التي تؤدي لتفاقم الأوضاع في ليبيا، مؤكدة أن هناك ارتباطا وثيقا بين الوضع الأمني في ليبيا وتشاد.

وقال النائب بالبرلمان التشادي وعضو لجنة الصداقة الليبية التشادية زكريا محمد صالح خلال اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن رئيس تشاد إدريس دبيي يدعم الاستقرار بليبيا ويرفض التدخلات الخارجية التي تسببت في تفاقم الأوضاع، مشيرا إلى مجهوداته في المحافل الدولية لأجل ذلك، باعتبار أن تشاد تضررت من تدهور الأوضاع في ليبيا وخاصة على الصعيد الأمني حيث عانت من تصاعد النشاط الإرهابي، مضيفا أن هناك ارتباطا وثيقا بين الوضع الأمني في تشاد وليبيا.

ونقل العقوري تهاني مجلس النواب الليبي إلى الجانب التشادي حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين في كافة المجالات باعتبارها امتداداً للعلاقات التاريخية بين الشعبين كما عبر عن الرغبة في ترتيب زيارة لتشاد في أقرب فرصة ممكنة.