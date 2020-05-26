«المرصد السوري»: عدد المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا فاق الـ«10» آلاف مقاتل 

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، “من ذهب للقتال في ليبيا، ذهب للدفاع عن أردوغان سيدهم وقائدهم وفي سبيل الإرتزاق، ومن أُلقي القبض عليه من قبل الجيش الوطني الليبي هو في “فيلق الشام” جناح الإخوان المسلمين في سوريا، هذا القائد في عام 2014 كان مؤيد لتنظيم “داعش” عندما كان التنظيم يسيطر على أجزاء واسعة من الأراضي السورية”.

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة تلفزيونية، أن “عدد الواصلين إلى ليبيا فاق الـ”10” آلاف مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا وهم في الصفوف الأمامية على جبهات القتال”، لافتًا إلى أنه “قُتل منهم حتى اللحظة نحو 320 والشيء المحزن أن بينهم أطفال”.

وتابع؛ “مجموعات من فرقة السلطان مُراد ذهبت إلى ذوي طفل كردي في عفرين بعد أن تم تجنيده للقتال في ليبيا وقضى في وقت لاحق ضمن صفوف الفصائل المرتزقة في ليبيا، وهددوهم في حال لم يخرجوا على الإعلام التركي وينفون ويكذبون هذه المعلومة بطردهم من منزلهم وطرد العائلة من عفرين”.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “أردوغان هو راعي للإرهاب وهو من سمح سابقاً بإدخال عشرات آلاف الجهاديين إلى الأراضي السورية، من أجل تحقيق أحلامه ومطامعه”، مردفًا أن “تركيا تريد الخلاص من المرتزقة الذين ارتكبوا الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري في مناطق الاحتلال التركي من خلال إرسالهم إلى ليبيا، تركيا تريد أن تحتل تلك المناطق وترسل مرتزقتها للقتال في ليبيا”.