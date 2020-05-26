دي مايو: إيطاليا في الصف الأمامي لتهيئة الظروف لوقف القتال في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن روما في الصف الأمامي لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وبحسب وكالة نوفا قال دي مايو: “إيطاليا في الصف الأمامي إلى جانب الأمم المتحدة لتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي”.

وكانت موسكو وروما أكدتا أهمية الاتصالات مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا من أجل وقف إطلاق النار وإقامة عملية سياسية شاملة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، يوم الاثنين، بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشيانو.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية: “أهمية وملاءمة الاتصالات بين موسكو وروما مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا قد جرى تأكيدها من أجل وقف مبكر للقتال وإقامة عملية سياسية شاملة بين ليبيا”.