منفذ راس إجدير يعلن دخول 1965 مواطنًا خلال أسبوع

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري مختار المنصوري إن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلو مؤخرا عبر المنفذ بلغ 1965 مواطنا منذ الثامن عشر من مايو حتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

ونقل مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن المنصوري قزلخ أن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا عبر المنفذ خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بلغ 616 مواطنا بينما دخل 183 مواطنا في اليوم الثاني.

وأشار إلى وجود تنسيق مسبق مع الجانب التونسي والتأكد من أن كافة المواطنين لديهم إجراءات تثبت اتمامهم لفترة الحجر الصحي وتحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل دخولهم إلى ليبيا عبر المنفذ.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجّل في وقت سابق حالة واحدة ففط مصابة بفيروس كورونا قادمة من دولة تونس عبر منفذ الجوي، على إثرها قامت فرق الرصد والتقصي بالمركز بمتابعة المخالطين للحالة والتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا».

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