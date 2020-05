الشاذلي تستنكر تواطوء الحكومة التونسية مع الوفاق

استنكرت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، الإثنين، من دعم الحكومة التونسية لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج، قائلة، ” إن الحكومة التونسية تسمح لميليشيات حكومة الوفاق بالدخول للعلاج فى تونس.

وأضافت الشاذلى فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن منظومة الحكم فى تونس غير متوازنة وغير واضحة، موضحة أنها حكومة تعلن الحرب منذ سنوات على الإرهاب، وتفرض قانون الطوارئ وتعتبر أنصار الشريعة حركة إرهابية، وتعتمد لمحاربة الإرهاب على قانون الإرهاب وتبييض الأموال لمحاكمة كل من ينتمي ويوالي داعش.

وأشارت الشاذلى إلى أن هذه الحكومة التي تساندها تونس هي نفسها التي ثبت بالدليل القاطع أنها تستقدم الدواعش من سوريا لمحاربة الليبين، لافته إلى إلقاء القبض على الداعشي محمد الرويضاني مغتصب النساء، وتبني داعش لعملية إرهابية بمنطقة تراغن ضد الجيش.

