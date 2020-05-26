السيسي و ميتسوتاكيس يؤكدان على أن التدخل الخارجي في ليبيا يهدد أمن دول الجوار وأوروبا

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس بعض القضايا الثنائية والاقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي صرح بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية،لافتاً إلى أنه تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية والذي لم يزد القضية إلا تعقيداً ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة.

وأشار السفير راضي إلى أن الطرفين أكدا على أن التدخل الخارجي في الشأن الليبي يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

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