الولايات المتحدة: هناك قوى تسعى لفرض نظام سياسي جديد في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة أن هناك قوى تسعى إلى فرض نظام سياسي جديد بالوسائل العسكرية أو الإرهاب في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها إن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند انضم إلى السفير الأمريكي في تونس، دونالد بلوم، “في فعالية يوم تذكاري في المقبرة العسكرية الأمريكية بتونس. كل عام، يقام هذا الاحتفال لإحياء ذكرى هؤلاء الأمريكيين الشجعان الذين ماتوا في شمال افريقيا خلال الحرب العالمية الثانية في مكافحة الاستبداد” مضيفا “حدث اليوم كان تذكير رسمي بأن هذا الصراع لم ينتهي حتى الآن، في ليبيا، هناك قوى تسعى إلى فرض نظام سياسي جديد بالوسائل العسكرية أو الإرهاب”.

وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تفخر “بالشراكة مع حكومة ليبيا الشرعية المعترف بها الامم المتحدة”.