الغزالي: محاولة الاقتراب من الموانئ النفطية تعد بمثابة انتحار لـ«مليشيات السراج»

حذّر عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سرت، أبو بكر الغزالي، من أن هذا التصعيد الذي تستهدفه حكومة (السراج) تجاه الهلال النفطي سيؤدي إلى صراع مدمر ليس فقط مع الجيش الوطني بل مع القبائل الليبية التي أغلقت حقول النفط في يناير الماضي، والتي يعرف الجميع مقدار قوتها وتأثيرها على الساحة الليبية.

وقال الغزالي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن محاولة الاقتراب من الموانئ النفطية تعدّ بمثابة انتحار لـ«مليشيات السراج» ومن يواليها”.

وأضاف “هذه المنطقة تخضع عسكرياً لسيطرة الجيش، ولكن عنصر القوة الرئيسي الموجود بالمنطقة ذاتها إلى جوار الجيش هو القبائل الليبية، حيث إن أي محاولة لإعادة فتح الحقول بالقوة ستدفع بالقبائل للدخول في حرب إلى جوار قوات الجيش، وهذه الخطوة إن تمت فستغير موازين القوة على نحو سيعصف بمليشيات السراج والمرتزقة السوريين بل وبالقوات التركية ذاتها”.

وتابع “مليشيات السراج تسعي جدياً للسيطرة على أكبر قدر من المساحة الجغرافية لتعزيز مكانتها في التعاطي مع المجتمع الدولي، وإعادة اعتراف الجميع بها كطرف قوي”.

وأشار إلى أن زهوة الانتصارات المزيفة التي تحققت بسبب الانسحاب التكتيكي للجيش تمكنت من مليشيات السراج، قائلا: “هذا الأمر رفع سقف طموحاتهم بالرغبة في التقدم نحو الهلال النفطي، ربما أملاً في رد مزيد من الثمن لحليفتهم تركيا التي سبق ومنحوها امتيازات عدة وهم يتناسون أن الجيش الوطني لا يزال موجوداً ويعد عدته”.

وكان القائد الميداني بمليشيات مصراتة، أحمد الحداد، قد زعم الأسبوع الماضي أن الهدف المقبل لمسلحيهم هو «تحرير» منطقة الهلال النفطي والتمركز فيها بمساعدة حلفاءهم الأتراك، على حد قوله.

وقال الحداد، في تصريح لوكالة «نوفا»، يوم الأربعاء الماضي: “قواتنا شكلت غرفة عمليات لـ«تحرير» الهلال النفطي شرق ليبيا، حيث تلقى أعضاء الغرفة تدريبات متقدمة بمساعدة الحلفاء الأتراك لإدارة العمليات القتالية ومهام السيطرة والمحافظة على المواقع والمنشآت النفطية وتأمينها”، بحسب وصفه.

وأضاف “الوقت قد حان لإعادة انتاج وتصدير النفط الليبي -المتوقف من قبل القبائل اعتراضا على دعم مواردهم للمليشيات والمرتزقة السوريين-“، مشيرا إلى أن الدول التي دعمت مليشيات السراج ستكون لها الأولوية في الاستفادة من الموارد الاقتصادية الليبية.