موسكو وروما تؤكدان أهمية الاتصالات مع القوى السياسية الليبية لوقف إطلاق النار

ليبيا – أعلنت موسكو وروما أهمية الاتصالات مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا من أجل وقف إطلاق النار وإقامة عملية سياسية شاملة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراتشيانو وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية:”أهمية وملاءمة الاتصالات بين موسكو وروما مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا قد جرى تأكيدها من أجل وقف مبكر للقتال وإقامة عملية سياسية شاملة بين ليبيا”.

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