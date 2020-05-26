أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن المخطط التركي في ليبيا يقوم على نقل مقاتلي داعش من شمال سوريا إلى ليبيا للاستيلاء على ثروات النفط في البلاد.

وقال ساويرس في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “المخطط التركي الحالي: نقل مقاتلي داعش من شمال سوريا إلى ليبيا من المطارات التركية ثم الاستيلاء على ثروات النفط بالتعاون مع مليشيات مصراته وإشراف المخابرات التركية”.

وأجاب ساويرس على سؤال لأحد متابعيه بتويتر إن كان سيزور ليبيا قريبا بالقول إنه سيزورها بعدما تتخلص البلاد من “إرهابيي طرابلس والأتراك و المرتزقة” مضيفا أن أحفاد عمر المختار الذين طردوا الإيطاليين لن يتركوهم.