منظمة إنسانية إيطالية تتساءل عن مصير 78 مهاجراً هربوا على متن قارب من ليبيا

ليبيا – تساءلت منظمة إنسانية إيطالية عن مصير 78 مهاجراً هربوا على متن قارب من ليبيا.

منظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية كتبت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الاثنين وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إن القارب المذكور كان في وضع صعب وعلى متنه كان هناك حوالي 78 شخصًا من بينهم امرأتان و4 أطفال فروا من ليبيا.

وذكرت المنظمة الإنسانية أن المهاجرين أخبروها إنهم كانوا يهيمون في عرض البحر لمدة 3 أيام وقد تعطل محرك قاربهم في منطقة البحث والإنقاذ المالطية وأنها قامت بإبلاغ سلطات مالطا بالأمر.

واختتمت (Mediterranea Saving Humans) بالسؤال: “ما الذي حلّ بهم يا ترى؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية