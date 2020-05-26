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سياسي سوداني: ميليشيات أردوغان في ليبيا تحاول إحياء مشروع الإخوان بالمنطقة

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعتبر الناشط السياسي السوداني حاتم إلياس أن وجود تركيا في ليبيا أحد مصادر دعم الثورة المضادة التي رصدتها دوائر حكومية عديدة وتطور هذا الاتجاه مؤخرا بعد أن ضاعفت الدوحة من عملية الدعم الإعلامي عبر قناة الجزيرة فيما تفرغت تركيا إلى إرسال المال والسلاح إلى عناصر البشير في دارفور عبر الأراضي في ليبيا.

إلياس وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الاثنين أوضح أن أنقرة تحاول التعامل مع تراجع تأثير الإسلام السياسي في كل من مصر والسودان بالتواجد في بلد لديه حدود مع الدولتين المهمتين وأن ميليشيات أردوغان في ليبيا تحاول إحياء مشروع الإخوان فيهما.

كما لفت إلى أن الحلقة النهائية في هذا المشروع تكمن في مد عناصر الحركة الإسلامية السودانية بالمال والسلاح لإثارة العنف والفوضى الأمنية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كلام منطقي جدا والمخطط الاخواني واضح وفي حالة سيطر الأخوان على ليبيا يتوفر لديهم المال والدعم وسوف يستطيعوا تغيير الانظمة في مصر والسودان وتونس والجزائر وبهذا التوجه سوف يسيطر الاخوان على جميع دول شمال افريقيا ويبدأ لدى السلطان اردوغان ذيول في كل الدول العربية وبعد ذلك يستطيع إحياء مشروعه دولة الخلافة العثمانية ونيعيد الى مزبلة التاريخ. فلازم قطع راس الافعة قبل تمددها داخل البيوت. الاخوان سرطان في قلب الامة الاسلامية.

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