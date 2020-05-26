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الضراط: عملياتنا العسكرية مستمرة حتى تحرير ليبيا بالكامل.. ولدينا خطة سرية جدًا لعودة إنتاج النفط

تم النشر منذُ 3 أيام
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي محمد الضراط إن العمليات العسكرية لمسلحيهم سوف تستمر إلى أن يتم “تحرير ليبيا” بالكامل.

الضراط وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف:” هذا الهدف كان واضحاً في خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بأنه سيتم استرداد كل الأراضي من القوات المعادية”.

وتابع:” هناك خطة سرية جداً وضعتها القيادات العسكرية من حيث الأولويات والمدى الزمني للتنفيذ وسوف يتم تطبيقها ولكننا بشكل عام نتوقع عودة إنتاج النفط قريباً، ومن غير المستبعد أن يقوم حفتر بعرض فتح النفط في محاولة لإقناعنا بالتفاوض أو الهدنة معه. كل شيء وارد”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كان علي مليشيات مصراته في فبراير 2011 وما بعد فبراير هو الاقتداء بنهج الرسول الأعظم في حسن الجوار والتسامح مع شركاءهم في الوطن والأبتعاد عن الاقتداء بنهج غطرسة المليشياوي رمضان السويحلي فالخطأ الفادح هو الاقتداء به في الاعتداء علي حرمات الآمنين في تاورغاء صحيح القصاص واجب من شرذمه من تاورغاء اولئك الذين أغتصبوا نساء من مصراته وكانوا يهتفوا (حيه شماته تاورغاء تحرر مصراته ولكن الله قد قال لا تسرفوا في القتل وقد قال ولا تزر وازرة وزر أخرى لكنكم تماديتوا بذلك تكونون قد ضللتم الطريق وغدرتوا بالجار وخنتوا الرفيق حيث يقول الحق { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ولم يطالبنا الله بالأقتداء بأحد خلاف رسول الله
    وكلمة إِسْوة هي [مفرد]  لكلمة قُدوة، والقدوه مثالٌ صالح يجب التشبُّه به ” { أُسْوةً به : او السير على مثل ما سار عليه أو على منواله أو  على غراره وبيما أنكم قد تركتوا السير في طريق الحق وفضلتم السير في طريق الباطل وطالما ارتضيتوا الباطل فلابد ان يكون الاقتداء بالسويحلي كاملا غير منقوص فعلي كل قائد مليشياوي مصراتي وضع نسخه أستسلام في جيبه مكتوبه خط يد إسوتاً وتشبه بما كتبه السويحلي بخط يده يسترحم عبد النبي في استسلام مخزي ومهين وطلب العفو من عبد النبي بالخير لعلي كل واحد منكم يحتاجها وقت الشده وهو يجابه جيش ليبيا فقد تباغتك لحظة الاستسلام ولا يكون بحوزتك ولا ورقه ولا قلم لتكب ومن الافضل تكون جاهز بشكل مسبق وللتسهيل عليكم في الكتابة هأنا ازودكم بنسخه من رسالة استسلام قدوتكم الذي تاريخه اخفضكم في عيون الليبيين وما رفعكم والي كل فرد مليشياوي يجب ان تكون في جيبه نسخه من طلب العفو مشابها لما تقدم به أفراد جيش السويحلي الي المقام عبد النبي بالخير بيك
    رسالة افراد مليشيات رمضان السويحلي العام 1920 الى عبدالنبي بالخير وفيما يلي نصها:
    حضرة متصرف لواء ورفلة عبدالنبي بيك الأكرم، نحن الواضعون أسمائنا أٍسفله عموم ضباط مليشيات مصراته العام بقيادة رمضان السويحلي بيك بأن المذكور أجبرنا على التوجه الى ورفلة لقتال أهلها والاستيلاء عليها بأي طريقة كانت ومهددا كل من يخالف أمر بالقتل رمياً بالرصاص كما فعل بمن تخلف من أفراد  العسكرية قبل وصولنا الى ورفلة، وحيت أن لا قدرة لنا على مخالفة أمره خوفاً من بطشه اضطررنا الى السفر مرغمين وقبل وصولنا الى ورفله راجعناه للمرة الأخيرة بترك سبيلنا متضرعين إليه كثيراً فلم يجبنا بشئ سوى أنه مكلف من بعض رجال الحكومة المركزية بإخضاع ورفلة والاستيلاء عليها، ولما يئسنا ووصلنا الى ورفله وأشتد الحرب علينا ولقي رمضان بيك جزاءه ووقعنا نحن جميعاً أسرى في أيديكم نسترحم عطفكم والنظر إلينا بعين الرحمة لاعترافنا بالحقائق المذكورة والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً والسلام في 14 ذي الحجة 1338 هـ الموافق 29 أغسطس 1920 التوقيعات

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  • اسم على مسمى ظراط رسمى انت رجل امريكى انت ومن على شاكلتك وعمك المقريف نحسابوكم تنفعوا طلعتوا كيف اسمك حلوا عن سمانا وخليكم فى حالكم مع امريكتكم وبريطانيتكم وكان يوم اسود يوم شفناكم

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