وزير التعليم بالحكومة الليبية يكشف آليات عودة الدراسة

أكد الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، وزير التعليم بالحكومة الليبية، بأنه يتم التباحث الآن بشأن العودة المرتقبة للدراسة.

وقال بومريز في تصريح نقله مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة: “بعد استلام الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لعودة الدراسة الواردة من رئيس اللجنة الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا؛ فإننا بانتظار الإذن بفتح المؤسسات التعليمية حال صدوره”.

وأضاف “ستعقد الوزارة اجتماعا الاسبوع المقبل لوضع خطة المرحلة النهائية للعام الدراسي 2019_2020م”، وعقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات منذ تعليق الدراسة كان آخرها مع اللجنة الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا وتم خلاله دراسة إمكانية عودة الدراسة والوضع البيئي والصحي.

وتابع “بعد أن نستلم الخطاب؛ ستعقد بالوزارة خلال الاسبوع القادم بإذن الله، عددا من الاجتماعات لمختلف الإدارات بالتعليم العام ومراقبي التعليم بالبلديات واللجنة التسيرية لنقابات المعلمين، كما سيعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بعد اجتماعات الاقسام العلمية ومجالس الكليات والجامعات، والمعاهد المتوسطة والعالية بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، بعدها ستضع الوزارة الرؤية النهائية لإتمام العام الدراسي”.

وأشار إلى أن أولوية الوزارة صحة وسلامة الطلبة والمعلمين، مع أخذ التدابير الفنية التي تضمن تعويض المفقود من المعارف العلمية لاستمرارهم في مسيرتهم التعليمية بالشكل المناسب.

وتوجه وزير التعليم بالحكومة الليبية، بأطيب وخالص التهاني لأبناء الشعب الليبي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا: “أعاده الله على ليبيا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة وأبتهل إلى المولى عز وجل أن ينصر قواتنا المسلحة العربية بقيادة المشير خليفة حفتر، وأن يخذل الغزاة المعتدين من الأتراك والدواعش السفلة، وذيولهم الساقطين في هوة الخيانة العظمى”.