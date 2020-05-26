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مصدر عسكري لسبوتنيك: الجيش الليبي يستعد لشن هجوم واسع على مصراتة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي، أن الجيش يستعد لشن هجوم واسع على مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن قوات ووحدات من الجيش الوطني الليبي تستعد لشن هجوم على مدينة مصراتة للقضاء على المليشيات المسلحة وقيادات من جماعات الإخوان المسلمين تأخذ من المدينة مقراً لها.

وأضاف المصدر العسكري في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” أمس الإثنين، أن “الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية على مدينة مصراتة خلال اليومين القادمين”.

وأشار المصدر، إلى أن “قيادات الجيش الوطني الليبي بالقيادة العامة تستعد لترتيب الهجوم على المدينة من أجل القضاء على الميليشيات المسلحة وجماعات تنتمي للإخوان المسلمين، التي تسيطر على المدينة وتأخذ منها مقراً لها لاستقبال الدعم التركي من خلال المطار والموانئ الموجودة بمدينة مصراتة”.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري قد أعلن قبل أيام عن إعادة تموضع وتمركزات قوات الجيش الوطني في عدة محاور في غرب البلاد، تمهيدا للسيطرة على العاصمة طرابلس.

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  • هل اقترب استسلام مليشيات مصراته لعام 2020 علي غرار استسلامها العام 1920 كان علي سفهاء مليشيات مصراته في فبراير 2011 وما بعد فبراير هو الاقتداء بنهج الرسول الأعظم في حسن الجوار والتسامح مع شركاءهم في الوطن والأبتعاد عن الاقتداء بنهج غطرسة المليشياوي رمضان السويحلي فالخطأ الفادح هو الاقتداء به في الاعتداء علي حرمات الآمنين في تاورغاء صحيح القصاص واجب من شرذمه من تاورغاء اولئك الذين أغتصبوا نساء من مصراته وكانوا يهتفوا (حيه شماته ،حيه شماته تاورغاء تحرر مصراته ولكن الله قد قال لا تسرفوا في القتل وقد قال ولا تزر وازرة وزر أخرى فالجمع يجب ان لا يؤخر بجريرة القله لكنكم قتلتم المذنب والبرئ وتماديتوا وبذلك تكونون قد ضللتم الطريق وغدرتوا بالجار وخنتوا الرفيق حيث يقول الحق { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ولم يطالبنا الله بالأقتداء بأحد خلاف رسول الله وكلمة إِسْوة هي [مفرد]  لكلمة قُدوة، والقدوه مثالٌ صالح يجب التشبُّه به ” { أُسْوةً به : او السير على مثل ما سار عليه أو على منواله أو  على غراره وبيما أنكم قد تركتوا السير في طريق الحق وفضلتم السير في طريق الباطل وطالما ارتضيتوا الباطل فلابد ان يكون الاقتداء بالسويحلي كاملا غير منقوص فعلي كل قائد مليشياوي مصراتي وضع نسخه أستسلام في جيبه مكتوبه بخط يده إسوتاً وتشابها لما كتبه السويحلي بخط يده يسترحم عبد النبي في استسلام مخزي ومهين وطلب العفو من عبد النبي بالخير لعلي كل واحد منكم يحتاجها وقت الشده وهو يجابه جيش ليبيا فقد تباغتك لحظة الاستسلام ولا يكون بحوزتك لا ورقه ولا قلم لتكب ومن الافضل تكون جاهز تحتفظ بها في جيبك كتميمه ( من يشابه سلفه في الاستسلام فما ظلم فالحاضر هو أمتداد للماضي ومن لم تكون له أنتصارات في الماضي فلن تكون له في الحاضر والاستسلام ملاذمكم الآخير

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  • مصراته فى اضعف حالاتها بعد تشتيت مليشياتها مع المرتزقة فى مساحة شاسعة تركها لهم الجيش عمدا غرب طرابلس لجرهم هناك وسحب قوات ضخمة من الوطية لاستخدامها فى تحرير غريان والعزيزية ومصراته ومحاصرة طرابلس من جميع الجهات وعزلها عن المنطقة الغربية الاقل اهمية

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