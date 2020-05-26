مصدر عسكري لسبوتنيك: الجيش الليبي يستعد لشن هجوم واسع على مصراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي، أن الجيش يستعد لشن هجوم واسع على مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن قوات ووحدات من الجيش الوطني الليبي تستعد لشن هجوم على مدينة مصراتة للقضاء على المليشيات المسلحة وقيادات من جماعات الإخوان المسلمين تأخذ من المدينة مقراً لها.

وأضاف المصدر العسكري في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” أمس الإثنين، أن “الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية على مدينة مصراتة خلال اليومين القادمين”.

وأشار المصدر، إلى أن “قيادات الجيش الوطني الليبي بالقيادة العامة تستعد لترتيب الهجوم على المدينة من أجل القضاء على الميليشيات المسلحة وجماعات تنتمي للإخوان المسلمين، التي تسيطر على المدينة وتأخذ منها مقراً لها لاستقبال الدعم التركي من خلال المطار والموانئ الموجودة بمدينة مصراتة”.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري قد أعلن قبل أيام عن إعادة تموضع وتمركزات قوات الجيش الوطني في عدة محاور في غرب البلاد، تمهيدا للسيطرة على العاصمة طرابلس.

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