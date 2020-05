رغم قسوته وفاتورته الباهظة… البركي : الحل الأمني هو الخيار الوحيد لإنهاء الفوضى في ليبيا

أكد الناشط الليبي يعرب البركي، الثلاثاء، أن الأزمة

الليبية أصبحت معقدة وتجاوزت صراع الشرعيات لما هو أبعد، مبيناً أن المسألة ليست خلافاً

سياسياً الآن، بل مشكلة أمنية تهدد المنطقة دون استثناء.

وأوضح البركي، في تصريح صحفي، أن الحالة الليبية معقدة وصراع

الشرعية والمشروعية متداخل في ليبيا، مؤكدا أن الأجسام السياسية الحالية، في إشارة

إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة، تستمر في

عملها من خلال ما وصفه بشرعية الأمر الواقع .

وشدد البركي على أن ليبيا في حاجة ماسة للحل الأمني لوضع

حد للعنف الدائم في البلاد، قبل العودة لصندوق الانتخابات كخيار حاسم للشرعية،

لافتا إلى أن هناك طرفاً استعان بالإرهاب بشكل علني ويمارسه كل يوم، في إشارة إلى المجلس

الرئاسي، ويمتلك خزائن الموارد الليبية ويفرض نفسه كأمر واقع .

وأشار البركي إلى أنه لا يوجد أي خيار لإنهاء هذه الفوضى

في ليبيا، سوى الحل الأمني والعسكري رغم قسوته وفاتورته الباهظة.

