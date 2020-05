خبير ألماني: تركيا لن تنجح في السيطرة على مقاليد الأمور في ليبيا

أكد

الكاتب الألماني المتخصص في الشأن الليبي توماس زايبرت، الثلاثاء، أن تركيا لن تتمكن

من السيطرة على مقاليد الأمور في ليبيا .

وأوضح

زايبرت، في تصريحات صحفية، أن الجيش يعيد ترتيب أموره غربي البلاد، مبيناً أن معركة

ليبيا الآن هي السيطرة على المجال الجوي، ومن ينجح في السيطرة عليه سيحقق انتصارات

كبيرة .

وأضاف

أن الجيش يستعد لتطوير هجومه على طرابلس، لافتا إلى أن تركيا لن تنجح فى السيطرة على

مقاليد الأمور في البلاد .

وأشار

إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة المتحالفة مع تركيا، ضعيفة للغاية، ورهينة الميليشيات

المتنازعة، وعدد كبير من الإرهابيين.

