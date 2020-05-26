اخبار ليبيا الان عاجل

خبير ألماني: تركيا لن تنجح في السيطرة على مقاليد الأمور في ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد
الكاتب الألماني المتخصص في الشأن الليبي توماس زايبرت، الثلاثاء، أن تركيا لن تتمكن
من السيطرة على مقاليد الأمور في ليبيا .

وأوضح
زايبرت، في تصريحات صحفية، أن الجيش يعيد ترتيب أموره غربي البلاد، مبيناً أن معركة
ليبيا الآن هي السيطرة على المجال الجوي، ومن ينجح في السيطرة عليه سيحقق انتصارات
كبيرة .  

وأضاف
أن الجيش يستعد لتطوير هجومه على طرابلس، لافتا إلى أن تركيا لن تنجح فى السيطرة على
مقاليد الأمور في البلاد .  

وأشار
إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة المتحالفة مع تركيا، ضعيفة للغاية، ورهينة الميليشيات
المتنازعة، وعدد كبير من الإرهابيين.

The post خبير ألماني: تركيا لن تنجح في السيطرة على مقاليد الأمور في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك