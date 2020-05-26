ميلود الأسود: قبول السراج تنقيب تركيا على ثروات ليبيا خطوة استفزازية غير مبررة

قال عضو مجلس النواب والمدير السابق لحقلي المبروك النفطي والجرف البحري، ميلود الأسود، إن المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج، إذا فرط في ثروات النفط الليبي لصالح تركيا، فسيتحمل مسؤوليته.

وأضاف الأسود في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن مثل هذه التعاقدات من اختصاصات المجلس الرئاسي مُجتمعًا وفق قراره رقم 270 لسنة 2017م، بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها.

وحول تقديم شركة تركية طلبًا إلى حكومة الوفاق، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، قال الأسود أن مثل هذا التكليف المباشر إذا صدر من السراج فهو مخالف للوائح المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعمول بها في ليبيا، كما يعتبر خطوة استفزازية غير مبررة تأتي في توقيت وظروف صعبة.

واستفاض عضو مجلس النواب، أن البلاد غير قادرة على الدخول في أي مواجهات خارجية، بل ستزيد هذه الخطوة من تدخل الأطراف الخارجية بالصراع الداخلي.