رشوان: لم يحدث أبدا أن هزمت مليشيا جيشا نظاميا

دعا السياسي الليبي سعيد رشوان المقاتلين في صفوف قوات الوفاق لتسليم سلاحهم والعودة لرشدهم فلم يحدث أبدا أن تمكنت مليشيا من هزيمة جيش نظامي.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “لا تنجروا وراء القابعين في قنوات الفتنه” إن “الذي يهمه المواطن الليبي وإيقاف نزيف الدم لا يدعو للقتال بعد انسحاب الجيش وإعادة تمركزاته وهدنة العيد التي اعتبارها الطرف الآخر هزيمه وضعف من الجيش”.

وأضاف رشوان أن “المتمركزون في الخارج بقنواتهم وخروجهم المقزز والعنصري الحاقد أشبعوها تحليلات وأماني خاليه من المنطق والعقل وتحريض ونشر الفتن بين المواطنين ما انزل الله بها من سلطان” وتابع “أيها المغرر بكم أقول لكم ارجعوا إلى صوابكم وسلموا سلاحكم ليس هناك مليشيا هزمت جيش نظامي في التاريخ”.

وأردف رشوان “صفوا النية اثقلوا في وطنكم وقواتكم المسلحة صاحبة هدف استرداد وطن وليس سلطه ومن بعدها الحوار مفتوح لابناء وإعادة أمنه واستقراره”.

وزاد رشوان “تجهيزات الجيش أصبحت قوية جدا، الجيش ليست هدفه في المعركة القادمة استرداد مناطق ولكن استرداد وطن وأكيد سيكون قادر وقوي في مهمته القادمة”.

وقال رشوان “أنا لا أتلقى مصادر معلومات من المخابرات الأجنبية ولكن من مشاهداتي ومعلوماتي الخاصه فأرجو أن تستعملوا عقولكم قبل فوات الأوان واقطعوا صلتكم بالمحللين الذين يدعون تلقيهم للمعلومات من الخارج ويبنون عليها أحلامهم الزائفة المظلله للمواطن الذي يبحث عن خلاصه من الوحل”

وزاد رشوان “حتيلا يحسب حديثي هذا دعايةلاحدأو تحيز لموقفولشخصأومجموعهأولجغرافيامعينهإلا قناعتي الخاصة” وتابع “دائماً أكرر أنا لا اتبعلاحدولست موظف عنداحدلا اطلب من أي إنسان أي مطلبلاماديولا معنوي”.

وختم بالقول “ما يدفعني في هذا إلا موقفي الوطني الذي أراه يساهم في إعادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية”.