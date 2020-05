تركيا تسعى لاستخدام الجزائر لدعم حكومة الوفاق في المعارك بليبيا

تسعى تركيا لحث

الجزائر على توقيع اتفاق دفاع مشتركة مع حكمة الوفاق غير المعتمدة بهدف توفير دعم

لها من الغرب في معركتها ضد الجيش.

وأوضح تقرير

صحفي أن تجهيز الجيش طائرات حربية وإدخالها المعارك أثار قلق الرئيس التركي رجب

طيب أردوغان الذي هدد باستخدام طائرات حربية لقصف الجيش، في وقت لم يستخدم فيه حتى

الآن سوى الطائرات المسيرة.

وأضاف التقرير أن سيطرة حكومة الوفاق على

قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” يوفر لتركيا قاعدة استراتيجية لبناء وجود عسكري في

ليبيا وساحلها المتوسطي، ويرى أردوغان في الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون والاتجاه

لتعديل المادة 95 من مشروع قانون الإصلاح الدستوري الجديد الذي وضعه التبون في وقت

سابق من هذا الشهر فرصة تعطي للجيش الجزائري التدخل لأول مرة خارج حدوده في ليبيا .

وبين التقرير أن نجاح أردوغان في تسخير

الجزائر لدعم حكومة الوفاق يساهم في تغيير ميزان القوى ويحقق مكاسب عسكرية كبيرة

في ليبيا تؤثر على أمن جيرانه خاصة في مصر وحوض البحر المتوسط والملاحة فيه وكذلك

جنوب القارة الأوروبية.

وأكد التقرير أن الرئيس التركي يسعى لتحقيق

نجاح خار البلاد في ظل تهاوي اقتصاد بلاده وتمكن حلفاؤه السابقون من إنشاء معارضة

قادرة على تحدي حزب العدالة و التنمية بجدية في انتخابات العام المقبل.

