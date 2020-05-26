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تركيا تسعى لاستخدام الجزائر لدعم حكومة الوفاق في المعارك بليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تسعى تركيا لحث
الجزائر على توقيع اتفاق دفاع مشتركة مع حكمة الوفاق غير المعتمدة بهدف توفير دعم
لها من الغرب في معركتها ضد الجيش.

وأوضح تقرير
صحفي أن تجهيز الجيش طائرات حربية وإدخالها المعارك أثار قلق الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان الذي هدد باستخدام طائرات حربية لقصف الجيش، في وقت لم يستخدم فيه حتى
الآن سوى الطائرات المسيرة.

وأضاف التقرير أن سيطرة حكومة الوفاق على
قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” يوفر لتركيا قاعدة استراتيجية لبناء وجود عسكري في
ليبيا وساحلها المتوسطي، ويرى أردوغان في الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون والاتجاه
لتعديل المادة 95 من مشروع قانون الإصلاح الدستوري الجديد الذي وضعه التبون في وقت
سابق من هذا الشهر فرصة تعطي للجيش الجزائري التدخل لأول مرة خارج حدوده في ليبيا .

وبين التقرير أن نجاح أردوغان في تسخير
الجزائر لدعم حكومة الوفاق يساهم في تغيير ميزان القوى ويحقق مكاسب عسكرية كبيرة
في ليبيا تؤثر على أمن جيرانه خاصة في مصر وحوض البحر المتوسط والملاحة فيه وكذلك
جنوب القارة الأوروبية.

وأكد التقرير أن الرئيس التركي يسعى لتحقيق
نجاح خار البلاد في ظل تهاوي اقتصاد بلاده وتمكن حلفاؤه السابقون من إنشاء معارضة
قادرة على تحدي حزب العدالة و التنمية بجدية في انتخابات العام المقبل.

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تعليقات

  • لا اعتقد ان الجزائر بلد المليون شهيد فى محاربة المستعمر الفرنسى ستقبل ان يتم احتلال ليبيا على يد الاتراك وتقبل ان يكون الدواعش وجبهة النصرة على ارضها اما تركيا فتغوص فى المستنقع الليبى ولا تعرف كيف تخرج خاصة مع ضرب سفنها فى البحر وتعرض قواتها للهلاك على يد طائرات الجيل الرابع ولا تستطيع استخدام الوطية فهى غير مؤمنه ويمكن قصفها باستمرار ولا يمكنها استخدام طائرات حربية تحتاج للتزود بالوقود فى الجو وتمر عبر اجواء معادية ويمكن اعتراضها واسقاطها من تحالف داعم للجيش الوطنى لديه تفوق جوى وبحرى

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- الشيطان اردوغان يريد الجزائر تحارب اشقائها شعب وجيش ليبيا:

    سيادة الرئيس تبون
    استقبالك لعدوك الاول وعدو العرب جميعا
    وهو الشيطان اردوغان
    واذكرك
    بانه عدوك الاول بقوله
    ان شمال افريقيا ميراث اجداده اللصوص
    اي يريد احتلال بلاد العرب مبتدأ بليبيا
    ولكن هيهات هيهات بعيدا عن عينه
    هذا اللص اللعين
    هذا الشيطان طمع في ان تدخل الجزائر الحرب في ليبيا مع السراج سراق اموال
    الشعب الليبي والذي انتهت صلاحيته
    في 27/12/2017
    واسقطه الشعب الليبي
    فصحح خطأكم باستقبال لص البترول
    الدولي اردوغان
    ولا تجعل الشيطان اردوغان يسوق شعب وجيش الجزائر الشقيق للشعب الليبي الي الي التهلكة
    وتذكر دائما ياريس تبون ان اردوغان
    عدو العرب الاول
    والسلام عليكم

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