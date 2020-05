المخابرات التركية تقود حملة للبحث عن الدكتور سيف الإسلام القذافي وإنهاء دوره السياسي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز المخابرات التركي يقود حملة تفتيش

في منطقة الجبل الغربي جنوب غربي العاصمة الليبية، بحثا عن الدكتور سيف الإسلام

القذافي نجل الزعيم الراحل الشهيد معمر

القذافي.

وأوضحت المصادر أن المخابرات التركية أنشأت غرفة جديدة

يديرها خالد الشريف المشرف السابق على سجن الهضبة في طرابلس، والتركي عبد الحكيم

بالحاج، بهدف البحث عن سيف الإسلام لاغتياله أو اعتقاله وتسليمه لمحكمة الجنايات

الدولية وإنهاء دوره السياسي.

وبينت أن تقارير محلية كانت ذكرت مطلع مايو

الجاري، أن “عناصر تحريات من ميلشيا قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة

الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، تسللت إلى مدينة الزنتان الواقعة على بعد

136 كم جنوب غربي طرابلس، في أعلى قمة الجبل الغربي، لتحديد مكان الدكتور سيف

الإسلام القذافي، وأن العملية تمت بدعم من الموالين لحكومة الوفاق في المدينة .

من جانبه أكد الناشط

السياسي الليبي محمد العباني، قوله إن الدكتور سيف الإسلام بصحة جيدة، وموجود في

مكان محصن وآمن، وتحت حراسة مشددة.

