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المتحدث باسم الرئاسة التركية: طرابلس في دفاع شرعي عن نفسها وحفتر سبب الآلام لليبيين

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية إن كل من دعموا المشير خليفة حفتر بمن فيهم فرنسا يقفون بالاتجاه الخاطئ.

وواصل المتحدث باسم الغازي التركي رجب طيب أردوغان، أن الوضع في ليبيا ما زال هشا، وان حفتر الذي صعّد العنف في ليبيا وتسبب بالمزيد من الآلام فيها بدعم خارجي، ليس ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

وأضاف قالن: لقد حان الوقت كي يدرك داعمو حفتر،  ان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، تتصرف بمسؤولية وتعاون مع المجتمع الدولي.

واكد ان الحل العسكري ليس مجديا في ليبيا ، منوها الى أن حكومة الوفاق أكدت عدة مرات رغبتها في الحل السياسي.

وأكد قالن على ضرورة إيجاد حل سياسي يشمل جميع الأراضي الليبية، ولا يكتفي بجزء منها فقط.

وأردف: “ما تقوم به حكومة الوفاق حالياً، هي الدفاع عن العاصمة طرابلس ضد اعتداءات حفتر، وهي تمتلك الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الكل يعرف ان حكومة اللاوفاق غير شرعية فالشرعية كانت لحكومة وفاق مكونة من تسع اعضاء ويكون القرار بالتوافق بين الاعضاء التسعة انيحب منهم اربعة فلم تعد حكومة توافق وصلاحيتها كانت عامين انتهوا منذ اكثر من عامين طبقا لاتفاق الصخيرات فاى شرعية ياكلاب اما الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر فيستمد شرعيته بقرار من مجلس النواب وبنصاب قانونى فترة صلاحية البرلمان ولا يجوز لاحد عزل قائد الجيش الا بقرار من رئيس منتخب من الشعب او من مجلس نواب بنصاب قانونى وكذلك حكومة عبدالله الثنى اخر حكومة نالت ثقة البرلمان ولا يجوز حلها الا بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى والدليل على انك غبى ومعتوه فهل يوجد رئيس شرعى فى اى دولة لم يؤدى اليمين الدستورى قبل ان يمارس عمله فمتى ادى السراج هذا اليمين ولا يتضمن الاعلان الدستورى الليبى مايسمى حكومة الوفاق وشك مكان قفاك !!!

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