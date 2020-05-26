المتحدث باسم الرئاسة التركية: طرابلس في دفاع شرعي عن نفسها وحفتر سبب الآلام لليبيين

وواصل المتحدث باسم الغازي التركي رجب طيب أردوغان، أن الوضع في ليبيا ما زال هشا، وان حفتر الذي صعّد العنف في ليبيا وتسبب بالمزيد من الآلام فيها بدعم خارجي، ليس ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

وأضاف قالن: لقد حان الوقت كي يدرك داعمو حفتر، ان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، تتصرف بمسؤولية وتعاون مع المجتمع الدولي.

واكد ان الحل العسكري ليس مجديا في ليبيا ، منوها الى أن حكومة الوفاق أكدت عدة مرات رغبتها في الحل السياسي.

وأكد قالن على ضرورة إيجاد حل سياسي يشمل جميع الأراضي الليبية، ولا يكتفي بجزء منها فقط.

وأردف: “ما تقوم به حكومة الوفاق حالياً، هي الدفاع عن العاصمة طرابلس ضد اعتداءات حفتر، وهي تمتلك الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها”.