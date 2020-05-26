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القره داغي: إنتصارات قوات الوفاق هي إنتصارات الثورة ضد الإستبداد والدكتاتورية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة علي محي الدين القره داغي القيادي بالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين بما وصفها بـ”إنتصارات قوات حكومة الوفاق” على من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

القره داغي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك ” وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين قال :” الانتصارات التي تتحقق على أرض ليبيا هي انتصارات الثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية” حسب زعمه ، مضيفاً :”تلك الانتصارات هي عودة للأمل والثقة بانتصار الشعوب مهما صال الباطل وجال” حسب تعبيره.

القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان القره داغي إختتم بالقول:” الصراع اليوم في منطقتنا بين محور الخير وإرادة الشعوب للحرية والكرامة وبين محور الشر والاستبداد وإهانة الشعوب وكبتهم” حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقليا مثل اى اخوانى وهذا الصهيونى الحقير الممول من قطرائيل لا يفهم فى التكتيك العسكرى وان الجيش الوطنى ترك الصحراء الغربية امام المرتزقة ليشتتهم هناك وسحب قوة ضخمة من قاعدة الوطية الى محاور القتال الرئيسية وبدأنا نرى ثمار ذلك وخلال ايام سنرى انتصارات مدوية بعد تحرير الهيرة سنرى تحرير غريان والعزيزية والتقدم نحو مصراته لتصبح طرابلس محاصرة من جميع الجهات لهذا نرى تغير لهجة الاتراك والحديث عن الحلول السلمية بعد ان عاش الخوان فى اوهام السيطرة على ترهونة والجفرة الان اصبحوا فى مواقف دفاعية فى غريان والعزيزية ومصراته بعد تشتيت المليشيات بعيدا فى الغرب وجرهم بعيدا عن السكان فى طرابلس لتدميرهم كما حدث فى اليرموك يابن المنيوك

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  • هذا معتوه آخري من ذوي العقيده الفاسده فمجرد ان يكون الشخص أخواني معني ذلك انه يعاني من أزمه جعلته ينظم لمن هم مثله لكي لا يكون وحده ولا يقبل احد علي ان يكون عضو في الاخوان الا اذا كان معتوه او مجهول النسب أو ساقط أخلاقيا أما ذو النسب والحسب حسن الأخلاق وبكامل قواه العقليه فلن يرضي لنفسه هذه المنزله المتدنيه عضو بحزب أخوان يا له من ضلال والرجوع منه محال

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