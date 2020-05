جمعة: اعتقال “الرويضاني” يكشف هزيمة الإرهابيين والأرض تقاتل مع أهلها ضد الغزاة والمرتزقة

قال وزير

الأوقاف المصري محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء، إن الإرهابي يحمل خواءً نفسيًّا

وروحيًّا كبيرًا، والمرتزقة لا عقيدة لهم، فضلًا عن أنهم لا وطنية ولا قيم ولا

مبادئ ولا أخلاق لهم.

وأضاف جمعة أن استسلام كبار قيادات الإرهابيين بهذه

الصورة المهينة يكشف الهزيمة النفسية لهم، وأنهم لا يمكن أن يصمدوا أمام عقيدة من

يدافع عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه وكرامته بحق، فالأرض تقاتل مع أهلها كما يقولون،

وأرض الشرفاء مقابر الغزاة والمرتزقة على مدار التاريخ.

وأوضح جمعة أن اعتقال الإرهابي محمد الرويضاني

يكشف عن صفحة سوداء للدول الراعية للإرهاب، ويتطلب وقفة دولية جادة لمحاسبة هذه

الدول التي تحتضن الإرهاب والإرهابيين.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسمارى، أعلن القبض على المرتزق السورى محمد الرويضانى المكنى

أبوبكر الرويضانى، أحد أخطر عناصر داعش فى سوريا.

وبحسب المسمارى،

انتقل الرويضانى إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام. وألقى قبض

عليه وهو يقاتل مع حكومة الوفاق.

