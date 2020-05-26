الاتحاد الأوروبي: “إيريني” لن تستطيع وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بالكامل

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن العملية العسكرية الأوروبية “إيريني”، تساهم في ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا، لكنها لن تستطيع وقف تدفقه بالكامل.

وقال بوريل، في كلمة له عبر الفيديو لأعضاء لجنتي الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، إن العملية “إيريني” تساهم أيضا في ضبط حركة بيع النفط الذي يغذي الصراع في البلاد، موضحا أن عملية ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا براً أمر شديد التعقيد، خصوصا أن هناك حدود لا يستطيعون تغطيتها.

وحول الصعوبات التي تواجه العملية من ناحية التجهيزات والتمويل، أكد أن الإمكانيات الحالية كافية للانطلاق، وأن الموازنة متوفرة لتغطية تكاليف الأشهر الثلاثة الأولى من العملية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يسعى للمساهمة في الجهد الدولي الرامي إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع.