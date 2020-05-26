بومريز: عودة الدراسة بعد استلام الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها

قال وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز إنهم في انتظار الإذن بفتح المؤسسات التعليمية، بعد استلامهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لعودة الدراسة من رئيس اللجنة الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا؛

بومريز وفي تصريح لمكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، أضاف أن الوزارة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم لوضع خطة المرحلة النهائية للعام الدراسي الحالي، مؤكدا أن أولوية الوزارة هي صحة وسلامة الطلبة والمعلمين، مع أخذ التدابير الفنية التي تضمن تعويض المفقود من المعارف العلمية لاستمرارهم في مسيرتهم التعليمية بالشكل المناسب.

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