عقوب يدعو لتشديد الإجراءات الاحترازية في سبها

دعا وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء

اللجنة الاستشارية الطبية في سبها تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من

فيروس كورونا.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الصحة في منشور عبر صفحتها على موقع

“فيسبوك” أن عقوب طالب بالحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل

الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيدا والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد

للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة للفيروسات بما فيها فيروس كورونا مع ضرورة

تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد واستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص

منها فى سلة النفايات ثم غسل الأيدى جيدا مع ضرورة التبليغ العاجل علي اي حالة

اشتباه تحمل أعراض فيروس كورونا المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وجفاف الحلق

والسعال الجاف.

ودعا الوزير اللجنة الاستشارية لتوخي الحيطة والحذر لكافة الفرق الصحية

للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة المخالطين و حجر المنطقة التي سجلت بها الحالات

وتقليل السفر للمناطق ذات الاختطار العالي بتعاون مع كافة السلطات الصحية والأمنية

و الجيش و رفع درجة الاستعداد القصوي لدي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة .

كما دعا عقوب لوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو

الاجتماعية، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص.

