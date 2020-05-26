«عبد الرزاق العرادي»: «أحمد معيتيق» يريد الجلوس مع «حفتر»

كشف نائب رئيس مجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” عن طرح مبادرة للمصالحة بين الأطراف الليبية.

“معيتيق” يتبنى المبادرة

ونقل موقع الرائد الاخباري الممول من حزب العدالة والبناء ويديره عبدالرزاق العرادي، عن ما وصفه بالمصدر المطلع الذي لم يفصح هويته، أن المبادرة قُدمت من “حميدتي” إلى النائب في المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” خلال زيارته إلى السودان في أكتوبر من العام الماضي.

وأكد المصدر لما تسمى بـ ” الرائد ” التي يعمل فريقها الصحفي من اسطنبول التركية، أن النائب “معيتيق” رحب بهذه المبادرة، وأبدى استعداده لتبني المبادرة والجلوس مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر من أجل تمريرها.

وتضمن التقرير الذي يوضح خلافات كبيرة داخل اروقة المجلس الرئاسي ومدينة مصراتة على تولي المناصب السيادية في طرابلس، أن “معيتيق” في زيارته للسودان، صرح أن رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بحث عن الحلول السياسية للمحافظة على أرواح الليبيين، منوها بأن حكومة الوفاق تعمل على بناء دولة المؤسسات.

وأضاف “معيتيق”، خلال لقائه رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أهمية تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، وتطورات الوضع فيما يخص حرب العاصمة.

وأكد التقرير الذي أعده عبدالرزاق العرادي بأن النائب في المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” يحاول تسويق نفسه في أكثر من دولة، أبرزها إيطاليا، على أنه رجل قيادي يستطيع بدء الحوار وحقن دماء الليبيين.