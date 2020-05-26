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الأمن المصري يعتقل الإعلامي الليبي حمزة التهامي

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الأمن المصري يعتقل الإعلامي الليبي حمزة التهامي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا واحد من الكلاب الاعلام المضلل والمحرض على التخريب فى ليبيا انسان مجنون وحاقد لانعرف كيف مصر قبلت منحه حق اللجوء ونثمنا تسليمة هذا المجرم إلى ليبيا

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  • هذا واحد من الكلاب الاعلام المضلل والمحرض على التخريب فى ليبيا انسان مجنون وحاقد لانعرف كيف مصر قبلت منحه حق اللجوء ونثمنا تسليمة هذا المجرم إلى ليبيا وقفل إذاعة الفتنة فى مصر

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