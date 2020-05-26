الأمن المصري يعتقل الإعلامي الليبي حمزة التهامي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الأمن المصري يعتقل الإعلامي الليبي حمزة التهامي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
هذا واحد من الكلاب الاعلام المضلل والمحرض على التخريب فى ليبيا انسان مجنون وحاقد لانعرف كيف مصر قبلت منحه حق اللجوء ونثمنا تسليمة هذا المجرم إلى ليبيا
هذا واحد من الكلاب الاعلام المضلل والمحرض على التخريب فى ليبيا انسان مجنون وحاقد لانعرف كيف مصر قبلت منحه حق اللجوء ونثمنا تسليمة هذا المجرم إلى ليبيا وقفل إذاعة الفتنة فى مصر
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