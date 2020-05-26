روسيا تؤيد وقفاً فورياً لإطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن موسكو تدعم وقفاً فورياً لإطلاق النار والبدء بمحادثات سياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وخلال المحادثة، أعلن لافروف دعم روسيا لوقف فوري لإطلاق النار، وتكثيف المحادثات بين الليبيين بهدف تطوير حلول وسط للمشاكل القائمة وتشكيل سلطات حكم موحدة”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، رجحت القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” أن موسكو قامت مؤخرا بنشر طائرات مقاتلة عسكرية في ليبيا من أجل دعم عسكريين روس يتبعون جهة خاصة تحت رعاية السلطات الروسية، موجودين في ليبيا.

وبحسب بيان لـ“أفريكوم”، فمن المتوقع أن توفر الطائرات العسكرية الروسية دعماً جوياً لمقاتلين يتبعون “فاغنر” Wagner Group PMC التي قالت إنها تدعم الجيش الوطني ضد حكومة الوفاق.

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