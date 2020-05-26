قيس والسراج يبحثان آخر التطورات في ليبيا

جرت اليوم، الثلاثاء 26 ماي 2020، مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تم خلالها تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، وفق بيان عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وتناولت المكالمة الأوضاع داخل ليبيا على وجه الخصوص والتطورات الأخيرة التي شهدتها.

وأكد سعيد مجددا “تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا خالصا يعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة وحده لأنه هو الذي له الحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان”، وفق نص البيان.