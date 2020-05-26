الغزالي: محاولة الاقتراب من الموانئ النفطية تعد بمثابة انتحار لقوات الوفاق ومن يواليها

قال عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي إن محاولة الاقتراب من الموانئ النفطية تعد بمثابة انتحار لقوات الوفاق ومن يواليها؛ مشيرا إلى أن هذه المنطقة تخضع عسكريا لسيطرة الجيش، ولكن عنصر القوة الرئيسي الموجود بالمنطقة ذاتها إلى جوار الجيش هو القبائل الليبية.

ولفت الغزالي في تصريح للشرق الأوسط إلى أن أي محاولة لإعادة فتح الحقول بالقوة ستدفع بالقبائل للدخول في حرب إلى جوار قوات الجيش، وهذه الخطوة إن حدثت فستغير موازين القوة على نحو سيعصف بقوات الوفاق والمرتزقة السوريين، مضيفا أن قوات الوفاق تسعى جديا للسيطرة على أكبر قدر من المساحة الجغرافية لتعزيز مكانتها في التعاطي مع المجتمع الدولي، وإعادة اعتراف الجميع بها.

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