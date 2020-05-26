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الغزالي: محاولة الاقتراب من الموانئ النفطية تعد بمثابة انتحار لقوات الوفاق ومن يواليها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي إن محاولة الاقتراب من الموانئ النفطية تعد بمثابة انتحار لقوات الوفاق ومن يواليها؛ مشيرا إلى أن هذه المنطقة تخضع عسكريا لسيطرة الجيش، ولكن عنصر القوة الرئيسي الموجود بالمنطقة ذاتها إلى جوار الجيش هو القبائل الليبية.

ولفت الغزالي في تصريح للشرق الأوسط إلى أن أي محاولة لإعادة فتح الحقول بالقوة ستدفع بالقبائل للدخول في حرب إلى جوار قوات الجيش، وهذه الخطوة إن حدثت فستغير موازين القوة على نحو سيعصف بقوات الوفاق والمرتزقة السوريين، مضيفا أن قوات الوفاق تسعى جديا للسيطرة على أكبر قدر من المساحة الجغرافية لتعزيز مكانتها في التعاطي مع المجتمع الدولي، وإعادة اعتراف الجميع بها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • علي اساس رزق بوك يالغزالي يتولد الحرام ي امعه يولد العاهرة انت وسيدة حفتر الكلاب ي فروخ الحرام

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  • خالد / يعني حلال اردوغان ؟ نعم حلاله وحلال الليبيين . ياجيش ليبيا الاحرار اضربو بقوة اي هدف يحاول الاقتراب من المواني او المطارات المحترم ياتي البيوت من ابوابها والحرامي تقطع يده . هذي معركة عزة وكرامة الشعب الليبي

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