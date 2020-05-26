«بن صالح» مهاجماً «سرت» و«بني وليد»: تدعمان «الروس» و«الجنجويد» ضد «مصراتة»

هاجم سليمان بن صالح، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “خبير عسكري”، مدينة سرت، قائلاً: “بصدق وبكل أسف في سرت الجنجويد ما يخلوش فيها في مكان إلا ما يخشوله ويعوموا في البحر ويستعرضوا في قوتهم في شوارعها وما فيش ولا واحد سرتاوي فتح فمه بكلمه في حين لما كانت قوة بسيطة من البنيان المرصوص موجودة في سرت لقيناهم يسبوا فيها ويتآمروا عليها ويطلقوا في الرصاص على دورياتها مع أنها هي القوة اللي حررتهم من عبودية داعش لهم” على حد قوله.

أضاف “بن صالح” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “نفس الشي يحصل في بني وليد، ففي سنة 2012 أيام القرار رقم 7 جيشوا جيوشهم ومجالسهم الاجتماعية وإذاعاتهم وشعرائهم وما فيش كلمة في قاموس النذالة إلا واستعملوها مئات المرات ضد مصراتة، واليوم الروس الملحذين يدنسون تراب مدينتهم بكل صلف وغرور واللي مش متعاون معاهم ساكت عليهم، بالله كيف يمكن انفسروا هالمواقف لما يكون ولد البلاد هو العدو وهو اللي يجب قتاله وهو اللي طوبى لمن قتلهم أو قتلوه بينما الأجنبي يمرح ويسرح بين حيشانهم وفي شوارعهم وما فيش واحد يقول كلمة وياريت هكي وبس، فيه اللي يطيبلهم في حوشه ويجيبلهم الاكل جاهز بيش يتمجمجوه الملحدين وهو يتفرج عليهم ويبتسم فرحان” على حد زعمه.

وتابع “بن صالح”: “هذه هي ليبيا من يوم يومها هكي يعني من أيام الطليان، اللي مطلينين أضعاف أضعاف من حاربوا الطليان وتوه اللي ينوض يقول أحني جدودنا الأبطال حاربوا الطليان وأني أنقول لو كان جدك بطل وحارب الطليان راهو مش هذا حالك. استثني من كلامي الذين يعرفون أنفسهم أنهم أبطال فعلا” على حد قوله.