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«بن صالح» مهاجماً «سرت» و«بني وليد»: تدعمان «الروس» و«الجنجويد» ضد «مصراتة»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم سليمان بن صالح، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “خبير عسكري”، مدينة سرت، قائلاً: “بصدق وبكل أسف في سرت الجنجويد ما يخلوش فيها في مكان إلا ما يخشوله ويعوموا في البحر ويستعرضوا في قوتهم في شوارعها وما فيش ولا واحد سرتاوي فتح فمه بكلمه في حين لما كانت قوة بسيطة من البنيان المرصوص موجودة في سرت لقيناهم يسبوا فيها ويتآمروا عليها ويطلقوا في الرصاص على دورياتها مع أنها هي القوة اللي حررتهم من عبودية داعش لهم” على حد قوله.

أضاف “بن صالح” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “نفس الشي يحصل في بني وليد، ففي سنة 2012 أيام القرار رقم 7 جيشوا جيوشهم ومجالسهم الاجتماعية وإذاعاتهم وشعرائهم وما فيش كلمة في قاموس النذالة إلا واستعملوها مئات المرات ضد مصراتة، واليوم الروس الملحذين يدنسون تراب مدينتهم بكل صلف وغرور واللي مش متعاون معاهم ساكت عليهم، بالله كيف يمكن انفسروا هالمواقف لما يكون ولد البلاد هو العدو وهو اللي يجب قتاله وهو اللي طوبى لمن قتلهم أو قتلوه بينما الأجنبي يمرح ويسرح بين حيشانهم وفي شوارعهم وما فيش واحد يقول كلمة وياريت هكي وبس، فيه اللي يطيبلهم في حوشه ويجيبلهم الاكل جاهز بيش يتمجمجوه الملحدين وهو يتفرج عليهم ويبتسم فرحان” على حد زعمه.

وتابع “بن صالح”: “هذه هي ليبيا من يوم يومها هكي يعني من أيام الطليان، اللي مطلينين أضعاف أضعاف من حاربوا الطليان وتوه اللي ينوض يقول أحني جدودنا الأبطال حاربوا الطليان وأني أنقول لو كان جدك بطل وحارب الطليان راهو مش هذا حالك. استثني من كلامي الذين يعرفون أنفسهم أنهم أبطال فعلا” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • رسالة إلي الليبيين الذين يفضحون في بعضهم لارضاء اليهود والنصارى

    قوات الكرامة ثورة عاهرة تستعين بالروس … وقوات بركان الغضب ثورة عاهرة تستعين بالاتراك … الاثنيين يعملون على تدمير أي حل سياسي يكون لصالح الشعب الليبي … العاهرتان يعملان لصالح المخابرات العسكرية الاسرائيلية – الماسونية – الامريكية … والعاهرتان ليس لهم هم سواء فضح بعضهم يعملان على افلاس ليبيا وتدميرها اقتصادياً..
    ونحن نقولوا لهذه العاهرات أستعدوا لكورونا من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ومعكم الشعب المنافق … ومن كان يكذب يستعد … ومن كان يقول مافيش يستعد .. ومن يسرق يستعد … ومن ينهب يستعد… ومن يعبد الشيطان يستعد … ومن يخطط للحروب يستعد … من يمول الحروب يستعد … ومن يعمل على أفلاس ليبيا يستعد … ومن ينفذ مخططات المخابرات العسكرية الاسرائيلية – الماسونية – الامريكية يستعد … وعلى العالم يستعد للموجة الثانية من كورونا وهي الأسوا في العالم … بمافيهم اليهود وماسونيتهم الشيطانية .
    يقول الله عز وجل ” ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ “.
    كورونا ستصبح واقع خطير وستدمر العالم ولن يكون لها علاج ونقولوا لكم ” لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (5) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (7) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (8).
    أستعدوا مثلكم مثل غيركم من الشعوب وعلى الشعوب العالم الأخرى تستعد للموجة الثانية والأخطر … أسئلوا شياطينكم وسحرتكم وجنونكم ومشعوذينكم عن الحل .
    فليصدق من يصدق .. ويكذب من يكذب
    اللهم أني أشكوا إليك ظهور البغي والفسادفي البر والبحر
    والله على مانقولوا شهيد

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  • اول كذبه الذي حرر سرت من داعش مش البنيان المتعوس الذي حرر سرت هم الامريكا من الجو والبريطانيين والطليان من الارض وبنيانك المتعوس كانوا ككلاب الصيد الذين مهمتهم كلما يرمي الصياد علي الفريسه يركضن الكلاب لاستطلاع الأمر فكانوا بنيانك المزعوم كلما قصف الامريكان مبني به دواعش من الجو يهرع بنيانك لمعرفة الاضرار وحصر الموتي والجرحي واخبار الامريكا بها وكان يظهر علينا الكذاب الغصري وينسب ذاك الانجاز للبنيان المتعوس

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  • اين ذهبت نخوتكم يا ابناء المختار .. بنت ليبيه ٢٥ سنه يخطفها مرتزقه سوريون بعد اقتحام حرمه بيتهم ويسرقو ذهبهم واموالهم . ويلاقوها بعد اسبوع مغتصبه ومقتوله وملقاه على الطريق ؟ انتم رجال يا ذكور طرابلس ؟ لا خير فيكم أن صمتم ولا خير فى كمسلم أن ما فضحت ذكورتكم الفشنك . اخرجو اكنسو الخونه والمرتزقه والمحتل . او يا حفتر هات عاليها واطيها فى طرابلس مافيها رجال .

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