«الضراط»: بطولات «فرسان البركان» قلبت المعايير وحولت الموقف الأمريكي لصالح «السراج»

علق مستشار “حكومة الوفاق” للعلاقات الأمريكية، محمد عبد الله الضراط، على بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الذي زعمت فيه قيام روسيا بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا من أجل دعم المقاولين العسكريين الروس الذين ترعاهم الدولة والذين يعملون على الأرض هناك، قائلاً: “هذا البيان وهذه التطورات تأتي في سلسلة ومؤشرات سياسية وعسكرية تعكس مدى تطور التحول الجوهري في الموقف الأمريكي والدولي نتيجة التطورات على الأرض” على حد قوله.

أضاف “الضراط” في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الثلاثاء”: “منذ بداية العدوان على طرابلس، حفتر وحلفاؤه؛ كانوا يرسمون صورة ذهنية أمام الإدارة الأمريكية، تحديدا إدارة ترامب، على أن مشروع حفتر هو ما سيحقق الاستقرار، إلا أن بطولات فرسان بركان الغضب الذين دحروا الآلاف من المليشيات والمرتزقة الأجانب، قلبت المعايير بالكامل، ومن خلالها بدأ التحول الجوهري في الموقف الأمريكي” على حد قوله.