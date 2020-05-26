بالصور| إسقاط طائرة تركية مُسيرة في محور عين زارة

كشفت مصادر عسكرية، عن إسقاط طائرة إنتحارية مسيرة من طراز ” ألباغو” المصنعة من قبل شركة ( STM ) التركية للصناعات الدفاعية والمزودة بمراوح من شركة (T-Motor الصينية ).

المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها، وأمدت “الساعة 24” بصوراً لحطام الطائرة، قالت إن عدداً من هذه الطائرات تم تحليقه أمس الثلاثاء بكثافة في محور عين زارة إنطلاقًا من قاعدة معيتيقة الجوية.

وتمكنت القوات المسلحة العربية الليبية، متمثلة في قوة عمليات اجدابيا، من صد هجوم للمرتزقة السوريين في عين زارة.

وقال عقيلة الصابر، مدير غرفة عمليات الإعلام الحربي، إن الحشد المليشياوي المدعوم من تركيا والمرتزقة السوريين حاول صباح اليوم مهاجمة تمركزاتنا المتقدمة من”3″ محاور ولكن قواتكم المسلحة قوة عمليات اجدابيا كانت “عين صقر” في المكان وكبدت العدو خسائر في الأرواح كبير جدا”

وأوضح الصابر، في إيجاز، حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، أن القوة المهاجمة اليوم كانت من سورية بالكامل، والذي انتهى به الأمر إلى تكبيدها خسائر كبيرة في صفوفهم”.

ولفت إلى أن مدفعية القوات المسلحه متمثلة في الكتيبة “128”وبالتعاون مع “سرية الهون” التابعة لقوة اجدابيا تعاملت بدقة مع عدة نقاط للحشد المليشياوي مما ساهلت على قواتنا المسلحة السيطرة على المواقع الجديدة.

وأعلن أمر القاطع الثالت اللواء “فوزي المنصوري”، أن القوات المسلحة العربية الليبية قامت باستكمال المواقع الجديد في عين زارة وأنها تحت السيطرة بالكامل بعد طرد العدو منها ، موضحا أنها قدمت شهيد وهو البطل “يونس مهيدي الفاخزي من قوة اجدابيا تابعة للكتيبة أسود 308 ، فضلا عن إصابة ” 7″ من القوات السملحة وحالتهم جيدا جدآ والآن هم مع رفاقهم داخل المحور.













وكشفت غرفة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن خسائر كبيرة تكبدتها مليشيات فائز السراج والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا اليوم بعد أن قاموا بشنّ هجومٍ غادرٍ على مواقع وحدات الجيش الليبي بمحور عين زارة في طرابلس.

وأكدت الغرفة، في إيجاز صحفي، أن وحدات القوات المسلحة تمكنت من صدّ هذا الهجوم، وألحقت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيات والمرتزقة، مشددة على أن وحدات الجيش الليبي في أعلى درجات الجاهزية لزلزلةِ الأرض تحت أقدام “المُعتدي”.

وكان عضو مكتب الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، صرح بأن قوات الجيش الليبي تخوض اشتباكات قوية في ثلاثة محاور بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن اللواء “73 مشاة” يواجه المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في الأحياء البرية ومحيط كزيرما وكوبري المطار.

وقال الخرطوش، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، إن محور عين زارة شهد محاولة التقدم لمليشيات فائز السراج والمرتزقة باتجاه مثلث الكهرباء، ونجحت قوات الجيش في صد الهجوم، مشيرا إلى أن باقي محاور القتال في طرابلس تشهد هدوءًا حذر امع استمرار ضربات المدفعية من الطرفين.