«مجلس الدوما»: اتهامات قيادة «أفريكوم» حول نقل روسيا مقاتلين إلى ليبيا لا تتوافق مع الواقع

رفض النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، الاتهامات الموجهة لبلاده بشأن التدخل في ليبيا، قائلا إن معلومات قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” حول نقل روسيا مقاتلين إلى ليبيا، لا تتوافق مع الواقع.

وأضاف كراسوف، في تصريحات نقلتها وكالة “إنترفاكس” الروسية، أن موقف بلاده معروف جيدًا، متابعا:” نحن نؤيد إنهاء إراقة الدماء في ليبيا، ونحث جميع أطراف النزاع على الامتناع عن استخدام الأسلحة والجلوس على طاولة المفاوضات”.

واتهمت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، موسكو بأنها نشرت مؤخرًا طائرات مقاتلة عسكرية في ليبيا.

ورجحت “أفريكوم”، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن الطائرات العسكرية الروسية ستوفر الدعم الجوي لـ” الجيش الوطني الليبي” ضد حكومة الوفاق، مدعية أن الطائرة المقاتلة الروسية وصلت إلى ليبيا من قاعدة جوية في روسيا بعد عبورها سوريا، بعد إعادة طلائها لتمويه أصلها الروسي، على حد وصفها.

وكشفت غرفة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن خسائر كبيرة تكبدتها مليشيات فائز السراج والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا اليوم بعد أن قاموا بشنّ هجومٍ غادرٍ على مواقع وحدات الجيش الليبي بمحور عين زارة في طرابلس.

وأكدت الغرفة، في إيجاز صحفي، أن وحدات القوات المسلحة تمكنت من صدّ هذا الهجوم، وألحقت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيات والمرتزقة، مشددة على أن وحدات الجيش الليبي في أعلى درجات الجاهزية لزلزلةِ الأرض تحت أقدام “المُعتدي”.

وكان عضو مكتب الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، صرح بأن قوات الجيش الليبي تخوض اشتباكات قوية في ثلاثة محاور بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن اللواء “73 مشاة” يواجه المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا في الأحياء البرية ومحيط كزيرما وكوبري المطار.

وقال الخرطوش، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، إن محور عين زارة شهد محاولة التقدم لمليشيات فائز السراج والمرتزقة باتجاه مثلث الكهرباء، ونجحت قوات الجيش في صد الهجوم، مشيرا إلى أن باقي محاور القتال في طرابلس تشهد هدوءًا حذر امع استمرار ضربات المدفعية من الطرفين.