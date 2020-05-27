اخبار ليبيا الان

تركيا : حفتر شريك غير موثوق به في ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن داعمي الجيش الوطني، يقفون في الجانب الخاطئ من النزاع الليبي، على حد تعبيره.

وأضاف قالن، في تصريحات لقناة فرانس 24، أن حساسية وهشاشة الوضع في ليبيا  لا تزال قائمة.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، المشير خليفة حفتر، بأنه شريك غير موثوق به، وأن حكومة الوفاق تترصف بمسؤولية وتعاون مع المجتمع الدولي.

وأعرب قالن عن رغبته بالحل السياسي في ليبيا، وأن الحل العسكري غير مجدٍ، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي يشمل كل المناطق في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك