تركيا : حفتر شريك غير موثوق به في ليبيا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن داعمي الجيش الوطني، يقفون في الجانب الخاطئ من النزاع الليبي، على حد تعبيره.

وأضاف قالن، في تصريحات لقناة فرانس 24، أن حساسية وهشاشة الوضع في ليبيا لا تزال قائمة.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، المشير خليفة حفتر، بأنه شريك غير موثوق به، وأن حكومة الوفاق تترصف بمسؤولية وتعاون مع المجتمع الدولي.

وأعرب قالن عن رغبته بالحل السياسي في ليبيا، وأن الحل العسكري غير مجدٍ، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي يشمل كل المناطق في ليبيا.

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