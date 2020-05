فكي: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه في ليبيا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي اليوم الأربعاء، إن المجتمع

الدولي يتحمل مسؤولية تفاقم الصراع في ليبيا.

وأوضح فكي في بيان للمفوضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي

“تويتر” بمناسبة الذكرى الـ57 لتأسيس الاتحاد الأفريقي، إنه لا يوجد أحد

برىء من الفشل في استمرار المأساة المثيرة للقلق التي تجري في ليبيا.

وبين أن المأساة التي تعيشها ليبيا تؤثر على الجميع بشكل بالغ حيث لا أحد

بريء من الفشل، بما في ذلك المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية هائلة في استمرار

هذا الصراع وتفاقمه.

وأضاف أنه «من المؤثر أن نشهد ذكرى تأسيس الاتحاد وليبيا تعيش مأساة بالغة،

مناشدا القادة الأفارقة أن يكفوا عن انتظار الخلاص من الآخرين.

وتابع أنه بدءا من الأزمات المفتوحة، التي يسببها الإرهاب والصراعات بين

القبائل والأديان إلى الأزمات التي أعقبت الانتخابات، ما زالت أفريقيا تعاني من

استمرار من مشاهد العنف والهشاشة وعدم اليقين بشأن المستقبل.

وتأسست منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو عام 1963، وهي المسمى القديم للاتحاد

الأفريقي، والذي ظل مستخدما حتى عام 2002.

وكان الزعيم الراحل الشهيد معمر القذافي قد نجح في وضع حجر الأساس للاتحاد الأفريقي الذي

تم الإعلان عنه من مدينة سرت في 09.09.1999.

ودعا الزعيم القذافي إلى التكامل السياسي والاقتصادي، وأن ترفض الدول

الأفريقية المساعدات المشروطة من العالم المتقدم.

وفي قمة الاتحاد الافريقى الثالثة، التي عقدت في ليبيا في يوليو 2005، دعا الزعيم

القذافي لمستوى أعلى في التكامل السياسي، من خلال جواز سفر واحد لدول الاتحاد

الأفريقي، ونظام دفاع مشترك وعملة واحدة هي الدينار الأفريقي، ما يبرر هجوم حلف

الناتو على ليبيا خوفا من الوصول لصيغة تحقق

هذه الآمال الأفريقية بزعامة القائد القذافي وتحرر الدول الأفريقية من التبعية

للغرب وتضمن لها التخلص من الماضي الاستعماري وتبعاته.

