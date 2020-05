قالت جامعة جون

هوبكنز الأربعاء، إنه تم تسجيل أقلّ من 700 وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في

الولايات المتّحدة لليوم الثالث على التوالي.

