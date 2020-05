مركز العزل في سبها يؤكد استقرار الحالة المصابة بفيروس كورونا

أكد مدير مركز

العزل بمدينة سبها علي السعيدي، اليوم

الأربعاء، إن إحدى حالتي الإصابة بفيروس كورونا اللتين، تم تأكيد إصابتهما

من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كانت في وضع صحي حرج وتحتاج إلى غرفة عناية

مركزة.

وأوضح السعيدي أنه

تم نقل الحالة الحرجة بواسطة فريق الاستجابة التابع للعيادة التنفسية “الشفاء

الأولي”، إلى مركز العزل النهائي بمدينة سبها، موضحا أن الحالة الآن في وضع جيد

بعد إجراء الإسعافات الأولية.

وأضاف أن الوضع

مازال تحت السيطرة، مطالبا إياهم بعدم الارتباك أو القلق، وضرورة الحفاط على

التباعد الاجتماعي، والالتزام بساعات الحظر والتدابير الأمنية ببلدية سبها، وكذلك

بتعليمات فريق الرصد الاستجابة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

