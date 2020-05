تسيير رحلة جوية لإعادة العالقين في السعودية الجمعة المقبلة

قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية، محمد

قنيوة، أمس الثلاثاء، إنه سيتم تسيير رحلة من المملكة العربية السعودية لإجلاء

العالقين هناك.

وأوضح “قنيوة”

أن موعد الرحلة سيكون يوم الجمعة المقبلة التي توافق 29/5/2020 من مدينة جدة وذلك

للعودة بالركاب الليبين العالقين فى المملكة.

وكان “قنيوة”،

أعلن مساء الإثنين قبل الماضي، إن الشركة ستسير رحلتها 179/178 باتجاه مدينة براغ

التشيكية، الثلاثاء الماضي، في تمام العاشرة صباحًا من مطار مصراتة الدولي.

وأضاف أن الشركة «تباشر غدًا السبت رحلاتها إلى

تونس؛ لعودة الركاب الليبين العالقين هناك».

وكان قنيوة،

أعلن، قبل أسبوعين عن تسيير رحلتين أحدهما إلى جمهورية التشيك، والأخرى إلى

العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى تسيير رحلتين إلى برلين أيضًا؛ لإرجاع

العالقين في هذه الدول.

