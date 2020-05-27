بلدية سبها تعلن فرض حظر التجول داخل المدينة

أعلن المجلس البلدى سبها، فرض حضر التجوال داخل مدينة سبها، ضمن مساعيه لمكافحة فيروس كورونا، داخل المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز سبها الطبي، رفع حالة الطوارئ القصوى داخل أقسامه، واقتصار العمل، على الحالات الضرورية والتي تحتاج لرعاية مستعجلة.

وأفاد المجلس البلدي سبها، أن الحالة المرضية المصابة بفيروس الكورونا تشهد استقرار تام، بعد تلقيها العلاج اللازم تحت اشراف الدكتور على السعيدى وبمساعدة د انتصار المغربى اخصائية الباطنة هاتفيا

وحذرت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، المواطنين من شائعات حول حالات الإصابة وبياناتها ولجان التقصي والكوادر الطبية وإجراءات العمل المتبعة لمجابهة الوباء.

وطالبت الغرفة، من المواطنين، عدم أخد أي معلومة، إن لم تصدر عن الجهات الرسمية فهذا قد يضر بالمصلحة العامة والخاصة ويعرض خصوصية وحياة المواطنين للخطر.

ودعت الغرفة المركزية في سبها، الهدوء واتباع الإجراءات المعلن عنها، من الجهات الرسمية بالبلدية، والإلتزام بالحظر والتباعد الاجتماعي.

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